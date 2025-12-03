Российские военные освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что в операции участвовали военнослужащие группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что взятие крупных украинских городов вроде Харькова и Днепропетровска представляет трудности для ВС РФ из-за размеров. По его словам, такие населенные пункты могут быть освобождены благодаря обходным маневрам.

До этого сообщалось, что командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук и командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области, а также о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области. Путин выразил благодарность командованию и личному составу группировок за эффективные действия.