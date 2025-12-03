Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:31

Военкор Руденко показал боевую работу БПЛА ВС России в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Запорожской области группировка войск «Днепр» успешно использует ударные беспилотники в боевых действиях, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он показал кадры, как операторы FPV-дронов, входящие в состав 42-й мотострелковой дивизии, ежедневно поражают технику и личный состав Вооруженных сил Украины.

По данным военкора, в результате проведения разведки был обнаружен и впоследствии уничтожен танк в районе населенного пункта Малая Токмачка. Также была выявлена и нейтрализована роботизированная платформа противника, предназначенная для доставки боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во время посещения одного из штабов Объединенной группировки войск получил доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. В городе в настоящее время идут ожесточенные уличные бои.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая до этого написала в соцсетях, что российские войска уже проникли на территорию Гуляйполя. При этом она не привела каких-либо конкретных подробностей. Министерство обороны России данную информацию не прокомментировало.

Андрей Руденко
военкоры
БПЛА
СВО
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.