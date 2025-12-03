В Запорожской области группировка войск «Днепр» успешно использует ударные беспилотники в боевых действиях, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он показал кадры, как операторы FPV-дронов, входящие в состав 42-й мотострелковой дивизии, ежедневно поражают технику и личный состав Вооруженных сил Украины.

По данным военкора, в результате проведения разведки был обнаружен и впоследствии уничтожен танк в районе населенного пункта Малая Токмачка. Также была выявлена и нейтрализована роботизированная платформа противника, предназначенная для доставки боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во время посещения одного из штабов Объединенной группировки войск получил доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. В городе в настоящее время идут ожесточенные уличные бои.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая до этого написала в соцсетях, что российские войска уже проникли на территорию Гуляйполя. При этом она не привела каких-либо конкретных подробностей. Министерство обороны России данную информацию не прокомментировало.