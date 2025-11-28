На Украине сообщили о заходе армии России в ключевой узел обороны ВСУ

На Украине сообщили о заходе армии России в ключевой узел обороны ВСУ Депутат Рады Марьяна Безуглая: армия России уже зашла в Гуляйполе

Вооруженные силы России уже проникли на территорию Гуляйполя в Запорожской области, написала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Какие-либо подробности парламентарий не привела. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

А тем временем россияне уже в Гуляйполе, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Вооруженные силы Украины распространяют ложную информацию об успехах в районе Гуляйполя. По его мнению, таким образом противник пытается оправдаться перед Европейским союзом за коррупционный скандал. Кроме того, Киев прибегает ко лжи, чтобы продолжать получать финансовую помощь.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что войска пробиваются по северу Запорожской области ударными темпами. По его словам, они подошли к Гуляйполю и пойдут дальше. Глава государства подчеркнул, что формирование укрепрайона ВСУ в Запорожской области началось в 2014 году, а ныне напротив размещена российская группировка «Днепр».