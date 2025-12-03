Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:31

Удары по Украине сегодня, 3 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 декабря, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 3 декабря

Российские военные в ночь на 3 декабря нанесли удар по объектам ВСУ, а также энергетической и портовой инфраструктур на Украине, применив более 100 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Прицельные удары нанесены по объектам Днепропетровской, Одесской и Сумской областей. В Днепропетровской области взрывы прогремели в Дмитриевке и Терновке. Удары наносятся по объектам военной логистики. Вечерней атакой по Кривому Рогу поражена энергетическая система. Не прекращаются комбинированные удары по объектам в Васильковке, Днепропетровске, Павлограде. Не менее 15 „Гераней“ обрушились на портовую структуру в Белярах Одесской области», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в период с 2 на 3 декабря в Харьковской области были нанесены удары по складам и логистическим объектам ВСУ в пригородах Чугуева, в Кривом Роге, где располагается база ремонта и размещения бронетехники, а также узел по обслуживанию РСЗО, зафиксирована серия ударов по индустриальному узлу, в Васильковке нанесен удар по энергетической инфраструктуре.

«БПЛА „Герань-2“ нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Васильковке (Днепропетровская область). Серия взрывов указывает на поражение как минимум одного трансформаторного блока или линии 110 кВ. Подобные атаки по небольшим узлам дают быстрый эффект по локальным отключениям и усложняют маневры резервирования, что особенно заметно в условиях зимней нагрузки сети», — отметил подпольщик.

Также в ночь на 3 декабря нанесен удар по объектам южных портовых и промышленных районов Одесской области, зафиксирована серия взрывов в Белярах — поражение инфраструктуры хранения и перегрузки, добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

