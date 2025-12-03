Фейковый «штурм» ВСУ, филигранный удар БПЛА: новости СВО к утру 3 декабря

В Колумбии подтвердили гибель более 300 наемников, вступивших в ряды ВСУ, российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Саратовскую область, президент России Владимир Путин назвал пиратством удары Киева по танкерам в Черном море. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Более 300 колумбийских наемников ликвидированы на Украине

Украинская сторона завербовала сотни граждан Колумбии для участия в конфликте, однако большинство из них погибли, заявила депутат Кармен Фелиса Рамирес Боскан в ходе обсуждения законопроекта о запрете наемничества. По ее данным, из 500 бойцов, действовавших на стороне Киева в зоне СВО, 300 погибли.

Парламентарий подчеркнула, что на территории Украины нет даже посольства Колумбии, и помочь этим людям некому. Киев обещал наемникам выплату в размере €5 тыс., констатировала она.

ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать Саратовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По его информации, инцидент произошел в Петровском районе. Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. На месте работали все экстренные службы.

Чехия отказалась от поставок Украине танков Т-72М4CZ

Программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу военного ведомства страны. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.

Летние и осенние испытания обнажили критическую проблему с точностью стрельбы (ректификацией). Частые сбои дают элементы системы управления огнем, ремонт которых технически невозможен, что подтвердил даже их итальянский производитель. Полноценное восстановление танков потребовало бы огромных дополнительных вложений в новую систему управления огнем для устаревшей платформы, что экономически нецелесообразно и отодвинуло бы сроки на два года.

Украинский полк попался на фейке о Красноармейске

В соцсетях и мессенджерах быстро разоблачили сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. На кадрах, изначально показывавших военнослужащих ВС РФ с российским флагом в Красноармейске, вместо триколора был наложен флаг Украины.

Источник также связал этот инцидент с именем командира штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, ранее замеченного в подобной дезинформации. По обнародованным данным, распространение фейков теперь делегировано медиаслужбе полка.

Военэксперт оценил филигранный удар российского БПЛА «Герань»

Точный удар дрона «Герань», который залетел прямо в окно инженера украинской оружейной компании Fire Point в Вышгороде, — это филигранная работа ВС РФ, заявил NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По мнению аналитика, для такой операции российским военным было необходимо учесть множество факторов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По мнению военэксперта, российские военные могут осуществлять подобные удары по мере необходимости и даже в массовом порядке.

Путин отреагировал на атаки Украины в Черном море

Украинские атаки на танкеры в Черном море представляют собой пиратство, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, это происходит в особой экономической зоне другой страны.

Путин признался, что не получил еще полной информации о происходящем, но знает, что это происходило. Президент напомнил, как раньше ВСУ также пытались наносить удары по российским морским портам. Москва отвечала на эти атаки, указал Путин.

