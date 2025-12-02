Удар по Чечне, семь разрушенных храмов, мародеры: ВСУ атакуют РФ 2 декабря

Над регионами РФ за ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Белгородской области от удара дрона по автомобилю погибла женщина. В Запорожье почти пять тысяч домов остаются без света. Пленный украинский солдат рассказал, как его сослуживцы занимались мародерством. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ за ночь сбили почти полсотни украинских дронов

В ночь на 2 декабря силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили 45 украинских БПЛА над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что наибольшее число воздушных целей было ликвидировано над Брянской областью.

По данным Минобороны, восемь дронов уничтожили над Краснодарским краем, шесть — над Крымом, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Чечней.

Кроме того, ПВО ликвидировала два БПЛА над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями. Три беспилотника сбили над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на регионы РФ

В Краснодарском крае два человека получили ранения в результате атак дронов, сообщили в оперативном штабе региона.

«Обломки БПЛА упали в поселке Новомихайловский. В результате атаки повреждены три дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем пострадали стены, есть трещины со смещениями. На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода», — отметили в оперштабе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Ливенском районе произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА ВСУ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — сообщил он.

Угрозу атаки БПЛА объявляли минувшей ночью в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Женщина погибла от удара FPV-дрона по машине в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 11 беспилотниками. Кроме того, противник выпустил три боеприпаса по селу Колотиловка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки погибла женщина.

«Ее супруг в состоянии средней степени тяжести продолжает лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода», — уточнил губернатор.

Гладков также отметил, что в результате обстрелов ВСУ получили повреждения четыре автомобиля, шесть частных домов, объект инфраструктуры, а также хозпостройки.

Минобороны РФ не комментировало слова губернатора об атаках противника на Белгородскую область.

Почти пять тысяч домов остаются без света в Запорожской области

В Запорожской области почти пять тысяч домов остаются без электроснабжения после ударов ВСУ, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, местные власти включают электричество по графику.

«Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. На данный момент 4916 абонентов вынуждены получать электроэнергию согласно графикам временного ограничения. 138 абонентов, жителей двух сел, пока не удается подключить, работы идут», — написал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ разрушили семь храмов и 79 памятников в Курской области

В приграничных районах Курской области были повреждены или разрушены семь храмов и 79 памятников в результате атак ВСУ, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор региона Александр Хинштейн.

«Формируем Белую книгу объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ», — уточнил он.

Губернатор заявил, что одна из задач курских властей — увековечивание памяти героев. В регионе открыли мемориалы и памятники, в том числе объединенный мемориал жертвам неонацизма XXI века и фашизма XX века. Кроме того, в скором времени в области появится памятник Герою России Сергею Чебневу, оборонявшему село Малая Локня.

Солдат ВСУ рассказал о мародерстве сослуживцев

Украинский военнослужащий Николай Бабчук, взятый в плен, заявил о систематическом мародерстве солдат ВСУ в отношении мирного населения, сообщило Минобороны РФ.

«Ребята мародерили, по гаражам ходили, были телики, кондюхи, бухло, какие-то ключи и техника. Разное было, что могли брать с собой… Все они брали. Зачем оно? Тащили, по хатам лазили, искали», — рассказал солдат.

Жительницу Кубани заподозрили в госизмене

Жительницу Краснодарского края 1988 года рождения задержали по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Предполагается, что женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В частности, она переводила деньги лицу, осуществляющему сбор средств для снабжения воинских подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве.

Женщину заключили под стражу. В отношении задержанной возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше

Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит

Укротил Зеленского: кто такой друг Вэнса — новый миротворец США Дрисколл