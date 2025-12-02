БПЛА атаковали Ростовскую область посреди ночи

Вооруженные силы Украины ударили по Ростовской области в ночь на вторник, 2 декабря, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов в Белокалитвинском и Шолоховском районах. При атаке никто из мирных жителей не пострадал.

В Ростовской области ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее на территории Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, ситуация может отразиться на работе мобильного интернета.

До этого украинские войска совершили массированную атаку на Россию. По данным Министерства обороны, системы противовоздушной обороны перехватили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме, того сбито 97 дронов. Также утром 30 ноября силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами страны.