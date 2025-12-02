День матери
02 декабря 2025 в 06:15

В Ленобласти ввели режим воздушной опасности

Дрозденко: в Ленобласти объявлена опасность атаки беспилотников

Автоматизированная система централизованного оповещения населения Автоматизированная система централизованного оповещения населения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что эта ситуация может отразиться на работе мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — сказано в публикации.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан заявили, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Врачи Детской республиканской клинической больницы предоставляют ей необходимую медицинскую помощь.

До этого в МИД Белоруссии сообщили, что запущенный с территории Литвы беспилотник упал 30 ноября в черте города Гродно. По данным ведомства, БПЛА вылетел из Лаздийского района Литвы. Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.

