Режим опасности атаки БПЛА ввели в двух курортных городах России Угроза атаки дронов объявлена в Анапе и Новороссийске

На территории Анапы прозвучали сирены опасности атаки с воздуха, сообщили в мэрии города. Аналогичное предупреждение поступило и для жителей Новороссийска. В городах введены меры повышенной готовности из-за угрозы применения беспилотников.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА), — написал Андрей Кравченко.

Горожанам в обоих населенных пунктах рекомендовано при сигнале сирен переместиться в помещения без окон. Находящимся на улице следует искать укрытие в подвалах, подземных переходах или на парковках, но не в автомобилях и не у стен домов.

Одновременно с этим было приостановлено движение по Крымскому мосту. Путешественников, оказавшихся на мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять распоряжения служб безопасности.

Ночью 12 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. Четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.