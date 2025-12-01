День матери
01 декабря 2025 в 16:13

Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно

МИД Белоруссии: вылетевший из Литвы БПЛА упал в Гродно

Гродно, Белоруссия Гродно, Белоруссия Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Запущенный с территории Литвы беспилотник упал 30 ноября в черте города Гродно, передает МИД Белоруссии. По данным ведомства, БПЛА вылетел из Лаздийского района Литвы. Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.

Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно, — сказано в сообщении.

До этого министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Машины застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный КПП на границе с ней. Теперь Литва утверждает, что Минск не позволяет им вернуться домой.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и 7 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно.

