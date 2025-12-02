В Курской области заявили о разрушении почти 80 памятников ударами ВСУ Хинштейн: 79 памятников разрушены или повреждены в курском приграничье

При атаках Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области повреждены или разрушены семь храмов и 79 памятников, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Александр Хинштейн. По его словам, информацию о таких объектах вносят в «Белую книгу», сообщает пресс-служба Кремля.

Формируем «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов, — сказал Хинштейн.

Задачей курских властей губернатор назвал увековечивание памяти героев. В регионе открыли мемориалы и памятники, в том числе объединенный мемориал жертвам неонацизма XXI века и фашизма XX века. Скоро в области откроют памятник Герою России Сергею Чебневу, удерживавшему оборону села Малая Локня.

Ранее Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества. Кроме того, украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.