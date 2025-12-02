День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:06

В Курской области заявили о разрушении почти 80 памятников ударами ВСУ

Хинштейн: 79 памятников разрушены или повреждены в курском приграничье

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

При атаках Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области повреждены или разрушены семь храмов и 79 памятников, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Александр Хинштейн. По его словам, информацию о таких объектах вносят в «Белую книгу», сообщает пресс-служба Кремля.

Формируем «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов, — сказал Хинштейн.

Задачей курских властей губернатор назвал увековечивание памяти героев. В регионе открыли мемориалы и памятники, в том числе объединенный мемориал жертвам неонацизма XXI века и фашизма XX века. Скоро в области откроют памятник Герою России Сергею Чебневу, удерживавшему оборону села Малая Локня.

Ранее Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества. Кроме того, украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

атаки ВСУ
Курская область
памятники
храмы
разрушения
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
3 декабря — День Неизвестного Солдата: память без имени
На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии
Стало известно, чем завершилось дело о детских останках в чемоданах
Девочка искупалась в бассейне и заразилась грибком половых органов
Юрист объяснил, можно ли публиковать фото сотрудников с корпоратива
Россияне попались на махинациях с арендой на популярном курорте
Россиянам раскрыли способ вовлечения детей в мошеннические схемы
В Кузбассе разоблачили опасную подделку экспертизы самосвалов-гигантов
Психолог объяснила, почему некоторые автомобилисты часто меняют машины
Девушка вышла замуж за убитого жениха
Депутат ответил, кто помог ВСУ атаковать российский танкер у берегов Турции
Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
ВСУ ударили по мирным жителям и домам на Кубани
Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»
В Госдуме предупредили о росте популярности новой мошеннической схемы
Назван главный артист десятилетия в России
В США оценили возможность вернуть России замороженные активы
В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек
«По хатам лазили»: пленный украинский боец рассказал о мародерстве в ВСУ
Кардиолог назвала незаменимый напиток для здоровья сердца и сосудов
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.