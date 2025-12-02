День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 09:56

На Кубани женщину заподозрили в оказании финансовой помощи ВСУ

Жительницу Краснодарского края задержали по подозрению в госизмене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительницу Краснодарского края 1988 года рождения задержали по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Предполагается, что женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В частности, она переводила деньги лицу, осуществляющему сбор средств для снабжения воинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, — говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Женщину также заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска по подозрению в шпионаже. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Предполагается, что 25-летняя девушка собирала сведения об участниках специальной военной операции в интересах Службы безопасности Украины.

Кубань
Краснодарский край
госизмены
задержания
аресты
уголовные дела
ФСБ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии
Стало известно, чем завершилось дело о детских останках в чемоданах
Девочка искупалась в бассейне и заразилась грибком половых органов
Юрист объяснил, можно ли публиковать фото сотрудников с корпоратива
Россияне попались на махинациях с арендой на популярном курорте
Россиянам раскрыли способ вовлечения детей в мошеннические схемы
В Кузбассе разоблачили опасную подделку экспертизы самосвалов-гигантов
Психолог объяснила, почему некоторые автомобилисты часто меняют машины
Девушка вышла замуж за убитого жениха
Депутат ответил, кто помог ВСУ атаковать российский танкер у берегов Турции
Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
ВСУ ударили по мирным жителям и домам на Кубани
Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»
В Госдуме предупредили о росте популярности новой мошеннической схемы
Назван главный артист десятилетия в России
В США оценили возможность вернуть России замороженные активы
В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек
«По хатам лазили»: пленный украинский боец рассказал о мародерстве в ВСУ
Кардиолог назвала незаменимый напиток для здоровья сердца и сосудов
В российском регионе произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.