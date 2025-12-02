На Кубани женщину заподозрили в оказании финансовой помощи ВСУ Жительницу Краснодарского края задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Краснодарского края 1988 года рождения задержали по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Предполагается, что женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В частности, она переводила деньги лицу, осуществляющему сбор средств для снабжения воинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, — говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Женщину также заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска по подозрению в шпионаже. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Предполагается, что 25-летняя девушка собирала сведения об участниках специальной военной операции в интересах Службы безопасности Украины.