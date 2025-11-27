День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:58

ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в шпионаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска за сбор сведений об участниках СВО для Украины, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 25-летней жительницы города Хабаровска, причастной к разведывательной деятельности в интересах Службы безопасности Украины, — сообщили в ФСБ.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.

До этого сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии. По данным источника, мужчина признался на допросе в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ. Мужчина 1980 года рождения в Telegram вышел на связь с украинским куратором.

Украина
ФСБ
Россия
Хабаровский край
