ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска за сбор сведений об участниках СВО для Украины, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 25-летней жительницы города Хабаровска, причастной к разведывательной деятельности в интересах Службы безопасности Украины, — сообщили в ФСБ.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.

До этого сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии. По данным источника, мужчина признался на допросе в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ. Мужчина 1980 года рождения в Telegram вышел на связь с украинским куратором.