30 октября 2025 в 11:07

Житель Владивостока отправился в колонию за госизмену

Житель Владивостока получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Владивостока получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили в краевой прокуратуре. Приговор ему вынес Приморский краевой суд по обвинению в государственной измене.

Следствие установило, что в феврале 2024 года мужчина по заданию украинской разведки собирал секретные данные о военной части. Он следил за объектами Тихоокеанского флота, снимал их на видео и сверялся с картами. Собранные сведения раскрывали расположение и оснащение 155-й бригады морской пехоты.

Также осужденный узнавал, участвовали ли военнослужащие в боевых действиях на Украине. Все собранные материалы он отправил своему куратору через мессенджер в конце февраля.

Его деятельность раскрыли и пресекли сотрудники ФСБ по Приморскому краю. Суд приговорил мужчину к заключению в колонии строгого режима, после освобождения он будет ограничен в свободе еще на полтора года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии. По данным источника, мужчина признался в рамках допроса в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ.

Россия
Владивосток
прокуратура
госизмены
