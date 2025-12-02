Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе

После атаки украинских БПЛА объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) загорелись в Ливенском районе Орловской области, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, — написал Клычков.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

До этого выяснилось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.