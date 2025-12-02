Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:49

Путин отреагировал на атаки Украины в Черном море

Путин назвал пиратством атаки Украины на танкеры в Черном море

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украинские атаки на танкеры в Черном море представляют собой пиратство, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, это происходит в особой экономической зоне другой страны.

Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство, — подчеркнул российский лидер.

Путин признался, что не получил еще полной информации о происходящем, но знает, что это происходило. Президент напомнил, как раньше ВСУ также пытались наносить удары по российским морским портам. Москва отвечала на эти атаки, указал Путин.

Ранее глава государства пообещал расширить удары по украинским портам и судам, которые в них заходят. Так президент описал реакцию России на атаки по танкерам в Черном море.

Также на форуме Путин отметил, что страны Европы обижаются на якобы отстранение их от переговоров по украинскому урегулированию. Президент напомнил, как политики сами решили не участвовать в диалоге.

Владимир Путин
пираты
Черное море
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.