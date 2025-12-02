Путин отреагировал на атаки Украины в Черном море Путин назвал пиратством атаки Украины на танкеры в Черном море

Украинские атаки на танкеры в Черном море представляют собой пиратство, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, это происходит в особой экономической зоне другой страны.

Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство, — подчеркнул российский лидер.

Путин признался, что не получил еще полной информации о происходящем, но знает, что это происходило. Президент напомнил, как раньше ВСУ также пытались наносить удары по российским морским портам. Москва отвечала на эти атаки, указал Путин.

Ранее глава государства пообещал расширить удары по украинским портам и судам, которые в них заходят. Так президент описал реакцию России на атаки по танкерам в Черном море.

Также на форуме Путин отметил, что страны Европы обижаются на якобы отстранение их от переговоров по украинскому урегулированию. Президент напомнил, как политики сами решили не участвовать в диалоге.