В полиции озвучили, куда мошенники еще «прячут» вирусы

В полиции озвучили, куда мошенники еще «прячут» вирусы МВД РФ предупредило, что мошенники прячут вирусы в ссылках на субтитры фильмов

Злоумышленники стали активно использовать файлы с субтитрами и ИИ-переводчиками для пиратских фильмов как способ распространения вредоносного ПО. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, мошенники создают фейковые сайты и Telegram-каналы, предлагая доступ к новинкам кино.

В ведомстве отмечают, что под видом бесплатных субтитров или переводчиков пользователям могут подсовывать фишинговые ссылки и вирусы. Особую опасность представляют предложения скачать дополнительные файлы для просмотра контента.

Будьте осторожны, если вам предлагают скачать «субтитры», «ИИ-переводчики» или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах, — предупреждают в МВД.

Эксперты советуют воздерживаться от скачивания файлов с непроверенных ресурсов и использовать только лицензионные платформы для просмотра фильмов. В случае подозрительных предложений следует сразу закрывать страницу или чат.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов отдал 5,6 млн рублей мошенникам в Санкт-Петербурге. Злоумышленники связались с 86-летним местным жителем через мессенджер.