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05 августа 2025 в 11:45

Мошенники похитили свыше 5 млн рублей у 86-летнего научного сотрудника

В Санкт-Петербурге 86-летний мужчина отдал 5,6 млн рублей мошенникам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов отдал 5,6 млн рублей мошенникам в Санкт-Петербурге, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД России. Злоумышленники связались с 86-летним местным жителем через мессенджер.

Неизвестные позвонили жертве от лица якобы сотрудников различных организаций. Они убедили пенсионера обналичить все накопления, а также снять средства со счетов супруги. Следуя инструкциям, мужчина поэтапно отдал крупную сумму курьерам мошенников.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители начали устанавливать лица, причастные к хищению денежных средств.

Ранее в Забайкальском крае 68-летняя жительница Читы отдала мошенникам свыше 3 млн рублей. Пенсионерке позвонил злоумышленник, представившись курьером, и попросил код якобы для получения посылки.

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