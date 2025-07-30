Пенсионерка лишилась более 3 млн рублей после звонка «курьера» В Забайкалье пенсионерка отдала телефонным мошенникам более 3 млн рублей

В Забайкальском крае 68-летняя жительница Читы отдала мошенникам свыше 3 млн рублей, пишет «МК в Чите» со ссылкой на полицию региона. Пенсионерке позвонил злоумышленник, представившись курьером, и попросил код якобы для получения посылки.

После того, как жертва сообщила код, ей позвонили якобы из «Роскомнадзора». Женщину напугали взломанной записью на «Госуслугах» и утечкой данных. Для «декларации» своих сбережений пенсионерка перевела мошенникам 1, 2 млн рублей.

На этом аферисты не остановились и попросили у женщины внести еще 305 тысяч рублей. Более того, они убедили пенсионерку, что ее квартира выставлена на продажу и ее нужно выкупить за 1,5 млн рублей. Эту сумму россиянка заняла у родственников и также отправила мошенникам.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам $200 тысяч (15,9 млн рублей), €20 тысяч (1,8 млн рублей), 4 млн рублей и 5 кг золота. Всего она потеряла имущества на сумму более 63,7 млн рублей.