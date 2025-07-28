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28 июля 2025 в 20:21

Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 5 кг золота в слитках

Фото: SuperStock/Global Look Press

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам $200 тысяч (15,9 млн рублей), €20 тысяч (1,8 млн рублей), 4 млн рублей и 5 кг золота, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Всего она потеряла имущества на сумму более 63,7 млн рублей.

Как рассказали в ведомстве, сначала ей позвонил якобы сотрудник сервисной службы и объявил о замене домофона. Она продиктовала код из СМС, чтобы, по его словам, получить новые ключи. После женщине позвонили и сообщили, что это были мошенники, которые оформили доверенности.

За пять дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей, — рассказали в ведомстве.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась квартиры, гаража и крупной суммы денег из-за мошенников. Общий ущерб составил более 9 млн рублей. Неизвестные ввели ее в заблуждение, сообщив о якобы подозрительной активности на ее банковском счете.

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Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
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