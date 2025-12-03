Украинский полк попался на фейке о Красноармейске ТАСС: полк «Скала» выдал бойцов ВС РФ за солдат ВСУ на фейке о Красноармейске

В соцсетях и мессенджерах быстро разоблачили сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. На кадрах, изначально показывавших военнослужащих ВС РФ с российским флагом в Красноармейске, вместо триколора был наложен флаг Украины.

Примечательно, что за основу взят оригинальный ролик российских бойцов, где они свободно гуляют по улицам города с российским флагом, — рассказал собеседник агентства.

Он также связал этот инцидент с именем командира штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, ранее замеченного в подобной дезинформации. По данным источника, распространение фейков теперь делегировано медиаслужбе полка.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что Красноармейск в Донецкой Народной Республике всегда имел особое стратегическое значение. По его словам, город важен не только как крупный инфраструктурный объект, но и как плацдарм для выполнения задач российской армии в ходе специальной военной операции.





