Путин раскрыл особое значение Красноармейска

Красноармейск в Донецкой Народной Республике всегда имел особое стратегическое значение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, город важен не только как крупный инфраструктурный объект, но и как плацдарм для выполнения задач российской армии в ходе специальной военной операции, передает пресс-служба Кремля.

Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами действительно особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что <...> это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО, — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия России на территории Украины носят «хирургический» и аккуратный характер, в отличие от полномасштабной войны, которую планирует развязать Европа. Президент подчеркнул, что при таком сценарии ситуация развивалась бы гораздо быстрее. Однако Россия не планирует целенаправленную эскалацию, хоть и готова к любому сценарию.