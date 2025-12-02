«Это не война»: Путин раскрыл, как ВС России действуют в зоне СВО Путин заявил о хирургических действиях России на Украине

Россия действует в отношении Украины аккуратно, применяя хирургический способ, заявил президент Владимир Путин. Лидер РФ подчеркнул, что, если Европа примет решение развязать войну с Российской Федерацией, ситуация будет развиваться совершенно по-другому.

Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова, — заявил Путин.

Путин также заявил, что в случае развязывания Европой войны с Россией Москве будет не с кем вести переговоры. Российский лидер подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Европейского союза, однако готова к любому сценарию развития событий. Он добавил, что Россия неоднократно заявляла о нежелании воевать с Европой, но в случае агрессии ответит немедленно.

Ранее президент говорил, что российские военные расширят масштабы ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, в качестве ответной меры на атаки против гражданских танкеров в Черном море. Он охарактеризовал нападения на торговые суда как акты пиратства.