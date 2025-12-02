В Киеве истерика — Сумы, Харьков и Херсон ждут прихода ВС РФ: что дальше

В Киеве истерика — Сумы, Харьков и Херсон ждут прихода ВС РФ: что дальше

ВС РФ освободили в ходе СВО города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. Какие населенные пункты российские войска освободят в ближайшее время и какие еще предстоит вернуть России — в материале NEWS.ru.

О чем командующие ВС РФ доложили Путину

Президент России Владимир Путин посетил один из штабов объединенной группировки войск вечером 30 ноября. На совещании, видеозапись которого опубликовала пресс-служба Кремля, лидер РФ заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева.

Генералы доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области, а также о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области. Путин выразил благодарность командованию и личному составу группировок за эффективные действия. Также он поставил задачи, связанные с обеспечением войск всем необходимым для ведения боевых действий в предстоящий зимний период.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что бои идут уже в черте города Гуляйполе.

«Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — сказал Песков.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Красноармейска.

Андрей Белоусов Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Ранее стало известно, что российские военные за осень освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, больше всего — в Донецкой Народной Республике (31). В Харьковской области группировки войск «Север» и «Запад» освободили 11 населенных пунктов. В Днепропетровской области группировка «Восток» установила контроль над 24 населенными пунктами.

Какие города ВС РФ могут освободить в ближайшее время

ВС РФ могут освободить Северск и Гуляйполе до конца 2025 года, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, наступательный потенциал армии РФ позволяет ставить такие задачи даже в условиях ожесточенного сопротивления противника.

«Несколько городов в настоящее время освобождаются ВС РФ. Это Северск, Красный Лиман, Гуляйполе на Запорожском направлении и Мирноград. Я думаю, там тоже достаточно быстро будет решен вопрос, хотя продолжаются очень жесткие бои. Вполне вероятно, что к Новому году сможем освободить все эти населенные пункты, особенно Мирноград, тот же Северск и Гуляйполе. Хотя Гуляйполе очень укрепленный город перед Запорожьем, армия РФ набирает обороты и идет вперед», — подчеркнул Дандыкин.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО на Северском направлении Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Какие еще города могут освободить войска РФ

Успешное продвижение российских войск вызвало истерику в украинской блогосфере: куда теперь пойдут россияне и какие города постараются взять. Комментаторы считают, что Мирноград и Гуляйполе «уже обречены», а в качестве потенциальных целей ВС РФ называют Сумы, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев и Одессу.

Запорожье, находящееся под частичным контролем, будет, безусловно, взято полностью, так как этот город уже закреплен в Конституции Российской Федерации, заверил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. А что касается Харькова и Днепропетровска, то их статус пока остается неопределенным и будет предметом обсуждения в ходе переговоров.

«Эти гигантские города с большим сосредоточением украинских войск не могут быть взяты прямым штурмом без колоссальных потерь. Поэтому мы применим иную, более хитрую стратегию. Прежде всего будут перерезаны все логистические пути вокруг этих мегаполисов, чтобы лишить противника продовольствия, воды и медикаментов. Также будут предприняты все меры для организации восстания населения, чтобы оно вытеснило украинские войска, возможно, даже с применением оружия. Это потребует создания мощного подполья и обеспечения оружием тех жителей, которые ожидают прихода российских войск», — сказал Баранец.

Он отметил также, что относительно Херсона, Одессы и Николаева в среде военных есть различные взгляды. Но стратегически они России необходимы.

«Херсон, возможно, будет полностью взят ввиду наличия значительного числа жителей, ожидающих этого. Одесса и Николаев, хотя и редко упоминаются в переговорном процессе, имеют для нас огромное стратегическое значение. Одесса — как исторически русский город — и Николаев критически важны для полного отсечения Украины от Черного моря», — добавил Баранец.

Читайте также:

Страх и паника. Киев наводняет Сумщину дронами: остановят ли они ВС РФ

Зеленского — на вилы: кто и почему готовит военный переворот на Украине

Бунты в ВСУ: солдаты отказываются идти на штурм и дезертируют, что дальше

Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха