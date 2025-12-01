Страх и паника. Киев наводняет Сумщину дронами: остановят ли они ВС РФ

Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников из состава «Украинского легиона», чтобы сдержать продвижение российской группировки «Север». Однако эксперты полагают, что у ВСУ гораздо более амбициозные цели. Зачем Киеву понадобилось усиливать дроноводами Сумское направление и что вообще происходит с частями БПЛА в ВСУ — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ усилили БПЛА Сумское направление

Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников «Украинского легиона», сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Это полугражданское подразделение, оно активно используется для усиления беспилотных возможностей ВСУ на Сумском участке фронта.

Переброску дроноводов из «Украинского легиона» под Сумы подтвердил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».

«Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области с целью сдержать продвижение группировки „Север“, а также увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области», — сообщил канал.

ВСУ придают Сумскому направлению особое значение, пояснил NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Наши войска на Сумском направлении ведут встречные бои, продвигаются вперед и удерживают плацдарм. Для украинских неонацистов этот участок, граничащий с Россией, является своего рода сакральным местом. Они уже предпринимали попытки закрепиться там, но потерпели сокрушительное поражение, потеряв лучшие силы — до 76 тысяч человек. Их тела до сих пор обнаруживают при разминировании», — сказал Дандыкин.

Зачем Киев стягивает дроноводов под Сумы

В украинских пабликах высказывают мнение, что сосредоточение дроноводов (и не только их, но и других подразделений) в Сумской области нужно Киеву не для сдерживания атак российских войск, а для организации нового полномасштабного «контрнаступления», чтобы выйти обратно на границы Курской и Белгородской областей.

Попытка контрудара ВСУ на этом направлении вполне возможна, сказал NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«На Сумском направлении, которое граничит с Курской областью, наблюдается переброска сил. Туда направляются не только формирования, близкие к гражданским, но и дополнительные батальоны беспилотной авиации из западных регионов Украины. Также перебрасываются механизированные бригады. Цель — создание ударной группировки для контрудара с намерением выйти к границам Курской области и создать угрозу повторения сценария двухлетней давности», — сказал Онуфриенко.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По его словам, мотивы таких планов Киева очевидны: на всех участках фронта противник несет значительные потери и отступает, и на фоне коррупционных скандалов и переговоров с США Зеленскому и его режиму необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех. Однако осуществить контрнаступление на Сумском направлении ВСУ будет крайне сложно.

«Подобные попытки на других направлениях уже провалились. На Сумском направлении российская армия располагает аналогичными беспилотниками, которые не уступают по качеству украинским и представлены в сопоставимом количестве. Кроме того, за последние полгода на этом участке была сформирована достаточно эффективная система обороны», — пояснил аналитик.

Дандыкин также выразил сомнения в возможностях ВСУ устроить контрнаступление в Сумской области.

«Распространяются слухи о сборе там крупной группировки для наступления, но это обречено на провал, как и предыдущие попытки в районе Красноармейска, Купянска и других мест. Основная их цель — это терроризировать мирное население дронами. Дело в том, что, стягивая силы на одном участке, они оголяют другой. Их преимущество в дронах, которое раньше казалось значительным, стремительно тает. Поэтому, я думаю, ничего у них не получится. Операторов этих дронов, будь они хоть украинцы, хоть наемные мадьяры, хоть кто угодно, будут выявлять и уничтожать», — заверил Дандыкин.

Почему ВСУ используют непрофессиональных военных в сфере БПЛА

Привлечение полувоенных формирований к действиям на фронте ВСУ обусловлено катастрофической нехваткой личного состава в украинской армии, считает Онуфриенко.

«Все попытки насильственной мобилизации и восполнения потерь оказались тщетными. Киев не в состоянии полностью компенсировать потери на фронте, отсюда и привлечение подобных полувоенных организаций», — указал эксперт.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Части БПЛА в ВСУ обладают хорошей техникой и совершенствуются, однако российские военные находят эффективные методы противоборства с ними, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Давайте не забрасывать нашего врага домашними тапочками. Украинская сторона за время специальной операции очень серьезно совершенствует беспилотники с помощью английских, прежде всего, конструкторов и других специалистов НАТО, которые работают на Украину. Беспилотники — очень серьезная угроза с украинской стороны. Но в то же время и мы научились их „молотить“», — сказал Баранец.

