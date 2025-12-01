День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:19

ВСУ перебросили дополнительные расчеты БПЛА в Сумскую область

ТАСС: Украина усиливает группу операторов дронов на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников «Украинского легиона», сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Этот шаг направлен на усиление обороны и сдерживание продвижения российской группировки «Север».

По словам собеседника агентства, «Украинский легион» имеет полугражданский характер. Однако подразделение активно используется для усиления беспилотных возможностей на данном участке.

Отмечена переброска расчетов БПЛА, — пояснил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31. В Харьковской области бойцы «Севера» и «Запада» освободили 11 населенных пунктов. В Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» установили контроль над 24 населенными пунктами. В Сумской области также был взят важный логистический узел ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов. В частности, бойцы Южной группировки войск освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в ДНР. В то же время усилиями военнослужащих группировки войск «Восток» были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области.

Сумская область
БПЛА
ВСУ
СВО
спецоперация
