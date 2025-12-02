Группировка войск «Центр» отчиталась о работе в зоне СВО Группировка войск «Центр» продолжает наступать на всех направлениях СВО

Группировка войск «Центр» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях в зоне ответственности, доложил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, все поставленные задачи будут выполнены, передает пресс-служба Кремля.

Товарищ верховный главнокомандующий, группировка войск «Центр» продолжает вести наступательные действиями на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями, будут выполнены, — отметил Солодчук.

Ранее выяснилось, что российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31. В Харьковской области бойцы ВС РФ освободили 11 населенных пунктов. Эти территории перешли под контроль группировок войск «Север» и «Запад». В Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» установили контроль над 24 населенными пунктами.

До этого в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.