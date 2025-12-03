Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 06:11

Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине

Депутат Боскан: более 300 колумбийских наемников убиты на Украине

Наемники Наемники Фото: Shutterstock|FOTODOM
Украинская сторона завербовала сотни граждан Колумбии для участия в конфликте, однако большинство из них погибли, заявила депутат Кармен Фелиса Рамирес Боскан в ходе обсуждения законопроекта о запрете наемничества, транслировавшегося на YouTube-канале Конгресса. По ее данным, из 500 бойцов, действовавших на стороне Киева в зоне СВО, 300 погибли. Парламентарий подчеркнула, что на территории Украины нет даже посольства Колумбии, и помочь этим людям некому.

Молодые люди уехали, поверив в обещание получить €5 тыс, и сегодня их уже нет на этой земле, потому что они были убиты в бою, подчеркнула парламентарий в своем выступлении.

Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) региона, на стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников. Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

