Военэксперт оценил филигранный удар российского БПЛА «Герань» в Вышгороде

Точный удар дрона «Герань», который залетел прямо в окно инженера украинской оружейной компании Fire Point в Вышгороде, — это филигранная работа ВС РФ, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По мнению аналитика, для такой операции российским военным было необходимо учесть множество факторов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Это довольно трудная задача, поскольку сначала нужно добыть разведданные — точный адрес, расположение окна, конкретное время, когда цель бывает в нужном помещении. Затем необходимо учесть все факторы и провести дрон так, чтобы его не сбили и чтобы он прилетел точно к месту и вовремя, а затем — положить его точно в форточку. Это настоящее мастерство и филигранная работа как людей, так и техники, — объяснил Дандыкин.

По мнению военэксперта, российские военные могут осуществлять подобные удары по мере необходимости и даже в массовом порядке.

Ранее замминистра обороны Украины Юрий Мироненко рассказал, что «Герани» начали атаковать авиацию ВСУ прямо в полете. БПЛА «огрызаются» против медленных целей, таких как вертолеты и винтовые самолеты, которые украинская армия использует для охоты на дальнобойные дроны.