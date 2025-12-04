Останина прошлась по Долиной, «Герани» ошарашили ВСУ: что будет дальше

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказалась о скандале вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, на Западе предупредили ВСУ об опасности перехвата российских «Гераней», Алла Пугачева обиделась на старых друзей и перестала с ними общаться — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Останина проехалась по вменяемой Долиной

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя ситуацию с квартирой Ларисы Долиной, заявила NEWS.ru, что не верит в невменяемость певицы. Она подчеркнула, что добросовестные покупатели не должны страдать из-за действий мошенников, а также из-за того, что «кто-то где-то там к верхнему сословию себя отнес».

«Не должен покупатель добросовестный страдать оттого, что здесь была применена мошенническая схема. Если дальше идти, то я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Ну концерты она свои дает — вроде как человек вменяемый», — высказала мнение парламентарий.

Останина подчеркнула, что Верховный суд России уже востребовал дело Долиной. Она выразила уверенность, что справедливость рано или поздно восторжествует.

«Во всяком случае, все имущественные споры должны защищать интересы обеих сторон — и продавца, и покупателя. Суд не должен занимать одностороннюю позицию только потому, что кто-то где-то там к какому-то другому, верхнему сословию себя отнес», — заключила депутат.

Лариса Долина столкнулась с волной «отмены» после того, как Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Полины Лурье. Женщина осталась и без денег, и без жилья. Недвижимость оставили в собственности артистки.

Защита Долиной ссылалась на невменяемость артистки в момент совершения сделки. Артистка утверждала, что не осознавала своих действий из-за влияния мошенников.

Вскоре в интернете появилась информация, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной. Певицу «отменяют» в Южно-Сахалинске, Хабаровске и на Камчатке. Кроме того, эксперты допустили, что телеканалы могут «вырезать» Долину из новогодних шоу из-за квартирного скандала.

Российские «Герани» привели в ужас Запад и ВСУ

Обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик опубликовал статью, в которой оценил риски перехвата российских ударных БПЛА «Герань». По его словам, такие маневры стали представлять опасность для истребителей и вертолетов ВСУ. Он объяснил, что российские дроны начали получать ракеты класса «воздух — воздух» Р-60.

«Украинские самолеты <…> не имеют возможности заранее знать, несут ли [„Герани“] ракеты класса „воздух — воздух“», — говорится в публикации.

Замминистра обороны Украины Юрий Мироненко ранее заявил, что российские БПЛА «Герань» начали атаковать авиацию ВСУ в воздухе. Эти беспилотники оказались эффективны против медленных целей, таких как вертолеты и винтовые самолеты. Украинская армия использует их для атак на дальнобойные дроны.

В Минобороны Украины отметили, что за два-три года дроны-камикадзе «Герань» сильно эволюционировали. Если ранее БПЛА такого типа атаковали объекты только по заранее назначенным координатам, то теперь они способны сами выбирать мишень и бить по летящим целям. У ВСУ нет эффективных средств борьбы с этими беспилотниками.

О том, что БПЛА «Герань» могли оснастить ракетами класса «воздух — воздух» Р-60, ранее сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они предназначены для поражения летательных аппаратов противника в воздухе во время воздушного боя и эффективны против вертолетов и истребителей.

По мнению заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова, «Герани-2» с ракетами «воздух — воздух» являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с ПВО противника. Он отметил, что при массированном ударе по ВСУ летит большое число «Гераней» и «Гербер», которых сопровождают дроны других типов, обеспечивающие поддержку и прорыв ПВО.

«„Герани-2“ с ракетами выходят на дуэли с вертолетами, легкомоторными самолетами и даже с реактивными истребителями на дальности 600–1200 м. Сейчас украинские летчики предпочитают не выходить на такие дуэли, потому что им трудно заранее распознать, какая именно летит „Герань“ — ударная или с ракетой», — пояснил он.

Почему Пугачева обиделась на Россию и старых друзей

В своих интервью и публикациях в соцсетях Алла Пугачева не раз с обидой отзывалась о бывших друзьях, которые после 2022 года остались в России. Певица с сожалением отмечала: почти никто из тех, кто сидел с ней за одним столом, не встал на ее защиту после отъезда из страны. Источники из окружения звезды предполагают, что артистка была уверена в поддержке тысяч поклонников и звездных коллег, но этого не случилось.

В последнем интервью певица упрекнула композитора Игоря Николаева, написавшего для нее знаменитые хиты «Айсберг» и «Две звезды». По мнению исполнительницы, коллега даже перестал упоминать о ней в эфирах федеральных каналов. Также Пугачева прекратила общение с Александром Буйновым, Филиппом Киркоровым, Андреем Малаховым и Никитой Михалковым. Все они поддержали СВО и не разделили позиции уехавшей из РФ Примадонны.

Обиделась Пугачева и на своих слушателей, которые внезапно начали ее критиковать и «отменять». Певица оскорбляла россиян, называя «холопами и рабами», а также призывая «поумнеть и стать добрее».

Комментаторы в Сети назвали Пугачеву недальновидной и самовлюбленной артисткой, которая всю жизнь жила в «пузыре неприкасаемости» и не осознавала, как на самом деле к ней относятся друзья и поклонники. По мнению некоторых зрителей, Примадонна до последнего верила, что народ ее боготворит и готов пойти за ней куда угодно, а негативные отзывы о себе в интернете называла «проплаченной атакой ботов».

В свою очередь продюсер Леонид Дзюник в эфире передачи «Новые русские сенсации» заявил, что в жизненных проблемах Никиты Преснякова и Кристины Орбакайте виновата именно Пугачева. По его мнению, позиция Примадонны оказала влияние на отсутствие концертов в России у старшей дочери, а также на развод ее старшего внука и невозможность зарабатывать деньги в США.

