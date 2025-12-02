День матери
02 декабря 2025 в 10:49

Российские «Герани» устроили ночное зарево в Одесской области

РВ: войска России атаковали цели в Болграде с помощью 20 «Гераней»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил России осуществили массированную атаку на город Болград в Одесской области, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для ударов было задействовано 20 беспилотников-камикадзе «Герань». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Атака привела к пожарам и взрывам. После нанесения удара местные жители сообщили о перебоях в подаче электроэнергии. Примечательно, что Болград еще не упоминался в официальных сводках Министерства обороны России. Этот город является административным центром Болградского района и находится примерно в пяти километрах от молдавской границы.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил, что объекты Военно-морских сил Украины, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ударов. Было слышно несколько взрывов, а в регионе активизировались средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого поступали сообщения о том, что российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье. Объект подвергся нескольким точным попаданиям. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
СВО
Одесская область
