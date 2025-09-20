«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 17:45

Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ стало сложнее скрываться от «Гераней», украинский президент Владимир Зеленский анонсировал формирование нового рода войск и приехал в Красноармейск уговаривать бойцов, штурмовик в одиночку координировал армию в селе Муравка. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Подробности освобождения села Муравка и населенного пункта Березовое

Замкомандира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Кобылкин рассказал, что Вооруженным силам России удалось освободить село Муравка благодаря координации штурмовика, который пять дней провел в тылу ВСУ.

По его словам, сначала в населенный пункт зашел один боец, который просидел там пять дней. Военнослужащий был на связи и докладывал обо всем происходящем. После этого ВС РФ удалось нарастить силы. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Также российские военные освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Поставленную задачу выполнила группировка войск «Восток», которая продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Зеленский сообщил о формировании нового рода войск

Зеленский объявил о создании отдельных штурмовых войск в рядах ВСУ. Он отметил, что формирование будет готово примерно через 10 дней.

Украинский лидер пояснил, что решение было принято на фоне результатов штурмовых подразделений. По его словам, новый род войск Вооруженных сил Украины будет также включать «дроновую составляющую».

Президент Украины также экстренно прибыл в Красноармейск, чтобы лично пообщаться с военнослужащими ВСУ. Об этом заявил британский эксперт по геополитике Александр Меркурис. По его версии, визит вызван критическим положением на данном направлении фронта и необходимостью убедить военных продолжать сопротивление. Аналитик также заявил, что Зеленский предупредил руководство страны о грядущих трудностях на поле боя.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Зеленский также признал, что в районе Купянска Харьковской области, половину которого уже контролируют ВС РФ, ведутся жесткие военные действия. Президент добавил, что на том направлении «есть соответствующие силы» ВСУ.

Российская армия замедлила разработку «Сапсана»

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, занимающимся разработкой оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Сапсан». Операция проходила в ночь на 20 сентября.

Кроме того, Вооруженные силы России ударили по складу с боеприпасами, местам запуска БПЛА большой дальности и пунктам временной дислокации ВСУ в 151 районе. Для этого использовались авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия.

Также координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре. По его словам, есть попадание в цех, выпускающий двигатели и корпуса для ракет. Также повреждения получил завод «Полимермаш». На предприятии велась установка динамической брони и решеток от дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Российские дроны «Герань» стали эффективнее

Российские дроны «Герань» научились «видеть» смещение цели. Ранее для защиты от беспилотников достаточно было немного изменить позицию, однако теперь аппараты отслеживают изменения расположения объекта и перенаправляются в новую точку.

Основательница проектов поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская добавила, что под ударом оказались не только украинские солдаты ВСУ, но и дорогостоящие установки ПВО. Берлинская уверена, что Россия начнет наращивать количество «поумневших» «Гераней».

