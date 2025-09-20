«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:27

ВС России освободили село Муравка в ДНР благодаря одному маневру в тылу ВСУ

Военный Колбылкин: освобождение Муравки в ДНР координировалось из тыла ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженным силам России удалось освободить село Муравка в ДНР благодаря координации штурмовика, который пять дней провел в тылу ВСУ, сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Кобылкин. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Сначала к нам зашел один боец, просидел он там [в Муравке] дней пять в окружении бойцов ВСУ. Был на связи, подавал данные, все рассказывал, какая обстановка и так далее. Потом нам удалось нарастить [силы], и мы пошли уже дальше, — пояснил военный.

Ранее боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ. По его словам, в лесополосе перемещались трое солдат ВСУ, к которым солдат незаметно присоединился. В результате те не сразу осознали появление в их строю четвертого участника.

Также командир группы спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид рассказал о дуэли с украинским снайпером и ситуации на передовой. Боец сообщил, что получил своеобразный вызов от украинского «коллеги» и принял предложение.

Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
освобождения
