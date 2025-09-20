Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ

Российский военнослужащий в ходе боев под Красноармейском уничтожил группу ВСУ, просочившись в их ряды под видом украинского солдата, сообщает замкомандира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады в беседе с ТАСС. По его словам, в лесополосе перемещалась группа противника численностью три человека, к которой боец незаметно присоединился, в результате чего те не сразу осознали появление в их строю четвертого участника.

Он шел с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил, — рассказал он.

Ранее командир группы спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид рассказал о дуэли с украинским снайпером и ситуации на передовой. Боец сообщил, что получил своеобразный вызов от украинского «коллеги» и принял предложение. Военкоры же отметили, что случаи подобных вызовов в современных боевых столкновениях большая редкость.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области было освобождено село Новоивановка.