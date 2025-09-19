ВС России освободили населенный пункт Муравка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Также в Запорожской области было освобождено село Новоивановка.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. В военном ведомстве добавили, что противник отступает из населенных пунктов.

Также в ведомстве заявили, что российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также места хранения и производства БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Операции проводились на территории 142 районов.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что попытка атаки Вооруженных сил Украины на Сумском направлении завершилась крупными потерями. До 80% личного состава штурмовых групп уничтожено, также утрачены боевая бронемашина и два танка.