В МО РФ доложили об обстановке в ЛНР после взятия Серебрянского лесничества

Российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что противник отступает из населенных пунктов и сдается в плен, передает ТАСС.

Благодаря эффективному взаимодействию между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск «Запад» противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества. <...> Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи, — рассказали в пресс-службе.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. Он уточнил, что сейчас бои продолжаются уже в ДНР: на территории населенного пункта Ямполь. По его словам, именно туда вошли российские подразделения.

До этого стало известно, что российские силы полностью уничтожили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу ЛНР. Выживших бойцов распределили по другим подразделениям, а киевское командование пытается скрыть реальные потери. При этом семьи погибших обвиняют командиров в бездумных приказах, которые обернулись массовыми жертвами.