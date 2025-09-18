Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 09:35

На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ

ВСУ понесли до 80% потерь при атаке на Сумском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Попытка атаки ВСУ на Сумском направлении завершилась крупными потерями, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. До 80% личного состава штурмовых групп уничтожено, утрачены боевая бронемашина и два танка.

Командование ВСУ планировало атаковать силами 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка при поддержке танков. Но разведка обнаружила штурмовые группы, противник уничтожен комплексным огневым воздействием.

Противник потерял до 80% личного состава боевых групп, два танка и боевую бронемашину, есть пленные, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла две попытки контратаки возле Алексеевки и Садков в Сумской области, однако российские бойцы успешно отразили их. Потери ВСУ составили до 60% убитыми и ранеными. В результате столкновений противник также лишился бронетранспортера М113.

До этого появилась информация, что мотопехотная бригада украинской армии лишилась последнего боеспособного батальона в ходе боев в Харьковской области. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава.

Сумская область
ВСУ
спецоперация
СВО
