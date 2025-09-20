Зеленский признал тяжелое положение Купянска после потери половины города Зеленский заявил о жестких военных действиях в районе Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска Харьковской области, половину которого уже контролируют российские войска, ведутся жесткие военные действия, передает украинское издание «Главком». Он также отметил, что на том направлении «есть соответствующие силы» ВСУ.

В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы, — отметил Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе, которая назревала в течение года.

До этого сообщалось, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят в центр города малыми группами. Также ВС РФ пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска. При этом у ВСУ остро стоит проблема снабжения гарнизона города, так как операторы FPV-дронов ВС РФ продолжают выжигать логистику группировки, обороняющей населенный пункт. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.