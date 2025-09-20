Стало известно об освобождении еще одного села в Днепропетровской области Минобороны России сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны РФ. Поставленную задачу выполнила группировка войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала СВО. По его данным, в областном центре зафиксировали серию ударов, а в Павлограде прозвучало до 15 взрывов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также в Минобороны РФ уточняли, что силы ПВО за ночь на 20 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отмечали, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом. Кроме того, восемь БПЛА сбили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.