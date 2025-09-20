В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь Минобороны: ПВО за ночь перехватила и уничтожила 149 украинских БПЛА

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 149 украинских беспилотников над российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.

Также восемь БПЛА сбили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. По данным ведомства, 15 БПЛА уничтожили над Черным морем и 3 — над Азовским.

До этого над Москвой сбили девять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что место падения дронов уже обнаружено, там работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали не менее чем тремя БПЛА инфраструктуру Запорожской атомной электростанции 19 сентября. В связи с этим международных экспертов МАГАТЭ оперативно эвакуировали. Уточнялось, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены.