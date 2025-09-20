Украинские беспилотники взорвались над учебным центром ЗАЭС

ВСУ атаковали не менее тремя БПЛА инфраструктуру Запорожской атомной электростанции 19 сентября, передает пресс-служба ЗАЭС. В связи с этим международных экспертов МАГАТЭ оперативно эвакуировали. Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены.

Было обстреляно здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус «Г». Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания, — сказано в сообщении.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что резервная высоковольтная линия Запорожской атомной электростанции, отключенная в мае текущего года, получила повреждения на территории, находящейся под контролем украинской стороны. Отмечалось, что критически важная инфраструктура станции остается в уязвимом положении. По его словам, сейчас энергоснабжение объекта осуществляется исключительно через единственную действующую линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ.