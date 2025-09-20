Резервная высоковольтная линия Запорожской атомной электростанции, отключенная в мае текущего года, получила повреждения на территории, находящейся под контролем украинской стороны, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Отмечается, что критически важная инфраструктура станции остается в уязвимом положении.

Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны, — заявил Черничук.

В настоящее время энергоснабжение объекта осуществляется исключительно через единственную действующую линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ, добавил он. Уточняется, что такой режим работы создает повышенные операционные риски в исправности систем охлаждения реакторов.

Ранее Лихачев поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе. Глава Росатома уточнил, что российская сторона создает все условия, необходимые для безопасной работы и ротации сотрудников секретариата.