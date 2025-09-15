Глава Росатома поблагодарил МАГАТЭ за помощь в одном важном вопросе Лихачев поблагодарил МАГАТЭ за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе, передает ТАСС.

МАГАТЭ вместе с нами не только на праздниках, оно остается с нами и в сложной работе, и в работе по защите Запорожской АЭС. Огромное спасибо агентству за эту деятельность, — поделился Лихачев.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Россия предотвратила атаку FPV-дрона на Запорожскую АЭС. По словам главы региона, беспилотник сдетонировал в воздухе. Инцидент произошел 11 сентября в 18:00 мск. Атаке подвергся учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. В результате инцидента пострадавших среди персонала нет, режим безопасной эксплуатации энергоблоков не был нарушен.

До этого директор атомной электростанции Юрий Черничук рассказал, что Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции может остаться без энергоснабжения. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.