Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ Директор ЗАЭС Черничук: станция может остаться без электроснабжения из-за ВСУ

Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции, может остаться без энергоснабжения, сообщил ее директор Юрий Черничук в эфире «России 24». Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.

Если будет продолжаться активная фаза военных действий, будут целенаправленные удары по критическим объектам, которые расположены на станции, мы можем остаться и без электричества, — пояснил Черничук.

Директор ЗАЭС подчеркнул важность последней линии связи с энергосистемой и добавил, что хотя команда готова реагировать на различные вызовы, длительное воздействие может привести к серьезным повреждениям. По его словам, Запорожская АЭС располагает запасами дизельного топлива для генераторов, которых хватит на месяц в случае повторной потери внешнего энергоснабжения. Поставки топлива организованы и продолжаются.

Он также рассказал о ситуации с внешним энергоснабжением. В мае станция потеряла вторую линию, которая была повреждена, и теперь функционирует только на одной линии. За это время произошел один случай отключения, но его удалось быстро устранить. Персонал станции регулярно проходит тренировки для подготовки к возможным нештатным ситуациям.

Ранее ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС с помощью БПЛА. По данным пресс-службы станции, удар был нанесен по крыше корпуса «Г».