«300 метров от энергоблока»: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотников, сообщили в Telegram-канале ЗАЭС. Удар был нанесен по крыше корпуса «Г». В МО России данные сведения пока не комментировали.

Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать, — подчеркнули в официальном канале АЭС.

В пресс-службе электростанции сообщили, что условия безопасной эксплуатации объекта не были нарушены. Радиационный фон также находится в норме, АЭС продолжает работу в прежнем режиме, добавили в канале.

Ранее специалисты раскрыли состояние Курской АЭС после детонации беспилотника ВСУ — удалось раньше срока восстановить работу турбогенератора № 6. Это, в свою очередь, позволило вернуть к стопроцентному показателю мощность третьего энергоблока станции, поврежденного украинскими БПЛА.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, последствия ударов ВСУ по российским объектам атомной энергетики, в том числе по Курской АЭС, затронут территорию всей Европы. Депутат напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако достигло и европейских государств.