Специалисты раскрыли состояние Курской АЭС после детонации беспилотника ВСУ

Работа трансформатора и турбогенератора № 6 на Курской атомной электростанции восстановлена, заявили в пресс-службе АЭС. Это в свою очередь позволило вернуть к стопроцентному показателю мощность третьего энергоблока станции, который пострадал из-за атаки украинских беспилотников.

31 августа была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора № 6. Мощность энергоблока № 3 восстановлена на 100%, — говорится в сообщении.

Блок № 3 был разгружен на 50% из-за детонации атаковавшего АЭС украинского беспилотника. Сейчас на станции энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме работы без генерации, а энергоблок № 4 — в плановом ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, последствия ударов ВСУ по российским объектам атомной энергетики, в том числе по Курской АЭС, затронут территорию всей Европы. Депутат напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако достигло и европейских государств.