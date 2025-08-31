День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:12

Специалисты раскрыли состояние Курской АЭС после детонации беспилотника ВСУ

Курская АЭС раньше срока восстановила работу турбогенератора № 6

Вид на Курскую атомную электростанцию Вид на Курскую атомную электростанцию Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Работа трансформатора и турбогенератора № 6 на Курской атомной электростанции восстановлена, заявили в пресс-службе АЭС. Это в свою очередь позволило вернуть к стопроцентному показателю мощность третьего энергоблока станции, который пострадал из-за атаки украинских беспилотников.

31 августа была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора № 6. Мощность энергоблока № 3 восстановлена на 100%, — говорится в сообщении.

Блок № 3 был разгружен на 50% из-за детонации атаковавшего АЭС украинского беспилотника. Сейчас на станции энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме работы без генерации, а энергоблок № 4 — в плановом ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, последствия ударов ВСУ по российским объектам атомной энергетики, в том числе по Курской АЭС, затронут территорию всей Европы. Депутат напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако достигло и европейских государств.

Курская область
АЭС
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Назван куратор нового управления в Кремле
Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.