В Госдуме оценили последствия атак Украины на Курскую АЭС

Последствия ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам атомной энергетики, в том числе Курской АЭС, затронут территорию всей Европы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако достигло и европейских государств.

Украинская сторона и Запад смотрят на это сквозь пальцы. Но они не понимают, чем это вообще грозить может всей Европе. Они забывают про Чернобыль. И может всякое произойти, они не только нам нанесут вред, но и самим себе. Когда Чернобыль был, даже в Скандинавии и в Шотландии след остался. Но это будет на их совести, их не жалко, ― ответил Колесник.

Также депутат отметил безучастную позицию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который игнорирует подобные провокации Украины, ссылаясь на отсутствие независимых подтверждений атак ВСУ на АЭС. По мнению Колесника, украинская армия не оставит попытки наносить удары по российским атомным станциям.

Гросси не в первый раз делает такие заявления, что ему ничего не известно. Мы отвечаем постоянно, просто мы не бьем по гражданскому населению, поэтому это резонанса не имеет. И они, наоборот, скрывают то, что мы наносим массированные серьезные удары, выводим из строя объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Еще раз повторюсь: по мирным мы не бьем, поэтому резонанса никакого нет. Надо быть готовым к тому, что это будет продолжаться, ― объяснил Колесник.

Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на 24 августа, в 00:26 по московскому времени, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от объекта. В результате детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.