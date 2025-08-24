Появились подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС

В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата вблизи Курской атомной электростанции произошло повреждение трансформатора собственных нужд, заявили в «Росэнергоатоме». Вследствие данного инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%. Пострадавших среди персонала и населения не зафиксировано.

При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок № 3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет, — сказано в заявлении.

Ранее на Нововоронежской атомной электростанции заявили, что не производили отключение энергоблока по причине атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Как заявил директор станции Владимир Поваров, на АЭС был ликвидирован дефект, приведший к внезапному срабатыванию электрических защит генератора. Турбина после проведения восстановительных работ функционировала на холостом ходу.

До этого в Смоленской области в ночь на 17 августа был перехвачен беспилотный летательный аппарат ВСУ, который упал в районе третьего энергоблока местной атомной электростанции. В итоге произошел взрыв, который не оказал влияния на работоспособность АЭС. Тем не менее в здании энергоблока было повреждено несколько оконных конструкций.