21 августа 2025 в 13:04

Директор Нововоронежской АЭС опроверг отключение энергоблока из-за БПЛА

Энергоблок № 7 не отключали от сети на Нововоронежской АЭС после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Нововоронежской АЭС не отключали энергоблок № 7 из-за атаки ВСУ, сообщил директор станции Владимир Поваров. По его словам, которые приводит пресс-служба организации, на АЭС устранили дефект, из-за которого внезапно сработали электрические защиты генератора.

Информация об отключении энергоблока № 7 НВАЭС из-за атаки БПЛА является недостоверной, — сказал Поваров.

Директор станции отметил, что в настоящее время турбина после восстановительных работ находится на холостом ходу. Ряд Telegram-каналов и СМИ распространяли информацию, что атака БПЛА вызвала отключение энергоблока № 7.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 21. Кроме того, БПЛА уничтожили в Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и Тульской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге региона обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет, однако при падении обломков повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

Россия
Воронежская область
АЭС
атаки
беспилотники
