ПВО отразила атаку ВСУ на Воронежскую область Гусев: над Воронежской областью сбили более пяти дронов ВСУ

Дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет. Минобороны России эти сведения не комментировало.

В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий, — написал Гусев.

По его данным, в Кантемировском и Россошанском районах области сохраняется непосредственная угроза удара беспилотников противника. Режим опасности атаки дронов действует на всей территории региона, напомнил Гусев.

Ранее в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.

До этого в Новом Осколе Белгородской области после удара БПЛА загорелся грузовой автомобиль. Огонь был оперативно ликвидирован.